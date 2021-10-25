Военные увезли премьера Судана в неизвестном направлении

Военные увезли в неизвестном направлении премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство информации страны.

«Военные увезли премьера в неизвестное место после того, как он отказался поддержать переворот», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в Facebook.

Ранее помещенный под домашний арест Хамдук призвал граждан страны выйти на улицы для защиты революции. Сообщалось, что военные оказывают давление на премьера, чтобы он заявил о поддержке госпереворота.

Помимо Хамдука, были также задержаны четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. В нескольких районах столицы Судана Хартуме отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. В то же время протестующие перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане продолжали оставаться напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре прошлого года.