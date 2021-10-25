В СНБО Украины назвали нецелесообразным введение визового режима с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал нецелесообразным введение визового режима с Россией. Об этом он сказал в интервью изданию «РБК-Украина».

«Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем <...> Какую задачу решит введение визового режима?» — сказал глава СНБО.

Таким образом он ответил на вопрос о новых шагах Киева в плане обрыва коммуникаций с Москвой.

Отношения России и Украины ухудшились после воссоединения Крыма с РФ и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия в свою очередь неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к внутриукраинским конфликтам.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос об отмене упрощенного визового режима Украины с Евросоюзом не поднимался в ходе прошедшего 13 октября одноименного саммита.