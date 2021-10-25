Украинский политолог заявил, что Зеленскому придется унижаться для встречи с Путиным

Политолог Дмитрий Корнейчук считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется «унижаться» и поехать на встречу с российским лидером Владимиром Путиным из-за нехватки газа в стране. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «НАШ».

Эксперт заявил, что Зеленский начал работать над планом прямых поставок из России летом, уже тогда он понял, что в будущем возникнут трудности с запасами газа. По его словам, глава Украины готовит общественное мнение к тому, что переговоры с российским коллегой состоятся, потому что украинцы понимают, что впереди зима.

Корнейчук также уверен в том, что российская сторона в ближайшее время запустит газопровод «Северный поток — 2», и это «снизит транзит газа через Украину».

«В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться», — сказал специалист.

Он также добавил, что встреча Зеленского с Путиным состоится только тогда, когда этого захочет президент России.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любом формате.

Также он отметил, что надеется на встречу «нормандской четверки» в составе Германии, России, Украины и Франции.