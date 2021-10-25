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Япония обсудила с США совместный проход военных кораблей России и Китая

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Ильдус Гилязутдинов/РИА «Новости»

Министр обороны Японии Нобуо Киси в Токио провел переговоры с министром ВМС США Карлосом дель Торо, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что министры обсудили недавний совместный проход кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая через пролив Осуми и последнее испытание КНДР новой баллистическая ракета. Стороны отметили, что ситуация в области безопасности вокруг Японии становится все более тяжелой.

19 октября заместитель генсека кабмина Японии Ёсихико Исодзаки сообщил о первом совместном проходе российских и китайских военных кораблей через Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо.

В Минобороны Японии добавили, что проход кораблей осуществлялся в соответствии с международными правилами, никакого нарушения территориальных вод зафиксировано не было.

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2021» проходили с 14 по 17 октября в акватории Японского моря. Отмечается, что в ходе учений экипажи кораблей РФ и Китая отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям и осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в установленном районе.

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