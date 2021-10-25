Экс-министр Огрызко рассказал о планах США вытолкнуть Россию на обочину мировой политики

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что президент США Джо Байден работает над планом нового мирового порядка, в котором не будет места России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Espreso.

По его словам, в настоящий момент Украина не может игнорировать мнение России, потому что у нее есть право вето в ООН и возможность блокировки любых решений в ОБСЕ, где действует принцип консенсуса. Дипломат считает, что Украине нужно отходить от тех структур, в которых у России реальное право вето.

Он заявил, что западные партнеры разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства с новыми порядками, где нет России. «Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», — добавил экс-министр.

Огрызко рассказал о разделении мира на демократический лагерь с западными ценностями и авторитарный, куда входят 10-15 стран. Он надеется, что победу в новом мире одержит западный лагерь, ведь в этом состоит «историческая миссия демократии».

Ранее бывший представитель НАТО в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что у России есть все поводы для беспокойства в случае, если Украина вступит в Североатлантический альянс.