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Экс-министр Огрызко рассказал о планах США вытолкнуть Россию на обочину мировой политики

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Global Look Press/РИА «Новости»

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что президент США Джо Байден работает над планом нового мирового порядка, в котором не будет места России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Espreso.

По его словам, в настоящий момент Украина не может игнорировать мнение России, потому что у нее есть право вето в ООН и возможность блокировки любых решений в ОБСЕ, где действует принцип консенсуса. Дипломат считает, что Украине нужно отходить от тех структур, в которых у России реальное право вето.

Он заявил, что западные партнеры разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства с новыми порядками, где нет России. «Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», — добавил экс-министр.

Огрызко рассказал о разделении мира на демократический лагерь с западными ценностями и авторитарный, куда входят 10-15 стран. Он надеется, что победу в новом мире одержит западный лагерь, ведь в этом состоит «историческая миссия демократии».

Ранее бывший представитель НАТО в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что у России есть все поводы для беспокойства в случае, если Украина вступит в Североатлантический альянс.

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