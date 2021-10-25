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ИКАО представит доклад о посадке в Минске лайнера Ryanair

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Global Look Press

Доклад о посадке в Минске самолета компании Ryanair должна представить Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Об этом пишет «Интерфакс».

Это будет предварительный отчет, уточнили в министерстве транспорта Белоруссии.

Инцидент с самолетом произошел еще весной. После сообщения об угрозе взрыва лайнер ирландской компании совершил вынужденную посадку в Минске. На борту самолета находился оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга россиянка Софья Сапега.Белорусские силовики их задержали.

В Минске настаивали, что сам экипаж выбрал аэропорт для приземления. После инцидента ряд европейских стран ввел новые санкции в отношении белорусских чиновников и бизнесменов, которые считаются приближенными к руководству страны. Некоторые авиакомпании отказались от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

Ранее президент республики Александр Лукашенко предложил журналисту CNN взять интервью у Протасевича.

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