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Египтяне в борьбе за приз придумают имя для новой столицы

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Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Инженерное управление египетской армии объявило конкурс на имя для новой административной столицы, пишет Ahram Online.

В минобороны страны заявили, что управление пригласило «весь египетский народ» прислать свои предложения по выбору названия и слогана для новой столицы, а также инновационного логотипа и «визуальной идентичности».
Победителю конкурса, предложившему лучшее имя для столицы, обещан приз в 50 тысяч египетских фунтов (более 220 тыс. рублей). За лучший дизайн логотипа — 100 тысяч фунтов (около 440 тыс. рублей).

Египет готовится открыть новую столицу к концу этого года — она строится с 2015 года — чтобы разгрузить Большой Каир, в котором уже проживают более 20 миллионов человек. Суммарная площадь нового города — 714 квадратных километров.

Новая столица, расположенная к востоку от Каира, рассчитана на проживание 6,5 миллионов человек и размещение всех министерств, парламента, правительственных учреждений, а также жилых домов и всех необходимых общественных служб.

Ранее стало известно, что в Египте отелям разрешили принимать постояльцев без ограничений.

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