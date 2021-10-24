Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Юран: нужно уже оставить Дзюбу в покое, он всем все доказал 18:28
Врачи Валерия Гаркалина отказались давать прогнозы по его состоянию 18:24
Гимнастка Мельникова: больше никогда не выйду на вольные упражнения без готовых... 18:19
Фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнева собрал 1,5 млрд рублей... 18:15
Работы Пикассо проданы почти за $110 млн на аукционе в Лас-Вегасе 18:10
Forbes сообщил о переброске американских F-16 на аэродром вблизи российских... 17:53
Украина предложила ЕС альтернативу «Северному потоку – 2» 17:52
Познер отреагировал на победу Емельяненко над Джонсоном 17:48
CNN: США закупили десятки млн использованных медицинских перчаток 17:44
Две попытки суицида осужденных подтверждены в колонии под Калугой 17:41

Германия не поможет США в военном конфликте с КНР

close
100%
Ralph Orlowski/Reuters

Спикер фракции СДПГ по внешней политике Нильс Шмид заявил, что новое правительство Германии выступит за мирное решение «тайваньского вопроса» в случае конфликта США с Китаем, но не будет помогать Соединенным Штатам силовыми методами. Об этом он рассказал в подкасте «Последний танец Меркель» издания Deutsche Welle.

Он отметил, что новое правительство ФРГ не поддерживает американскую риторику и выступают против возможного военного конфликта Штатов против Китая.

«Если начнется война, мы сможем сделать не так уж много. Я полагаю, что новое правительство ФРГ выступит за мирное решение тайваньского вопроса. <…> У нас нет (на Тайване) баз и каких-либо военных сил. А потому то, что мы должны пытаться сделать — это воспользоваться дипломатической и политической силой, чтобы избежать военной ситуации», — подчеркнул Шмид.

По его мнению, жители Тайваня сами должны принять решение, при каких обстоятельствах может случиться их воссоединение с материковым Китаем.

Ранее кандидат на позицию посла США в КНР Николас Бернс заявил, что Китай проявил себя в качестве «агрессора» в отношениях с Тайванем, Вьетнамом, Японией и Филиппинами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях