Германия не поможет США в военном конфликте с КНР

Спикер фракции СДПГ по внешней политике Нильс Шмид заявил, что новое правительство Германии выступит за мирное решение «тайваньского вопроса» в случае конфликта США с Китаем, но не будет помогать Соединенным Штатам силовыми методами. Об этом он рассказал в подкасте «Последний танец Меркель» издания Deutsche Welle.

Он отметил, что новое правительство ФРГ не поддерживает американскую риторику и выступают против возможного военного конфликта Штатов против Китая.

«Если начнется война, мы сможем сделать не так уж много. Я полагаю, что новое правительство ФРГ выступит за мирное решение тайваньского вопроса. <…> У нас нет (на Тайване) баз и каких-либо военных сил. А потому то, что мы должны пытаться сделать — это воспользоваться дипломатической и политической силой, чтобы избежать военной ситуации», — подчеркнул Шмид.

По его мнению, жители Тайваня сами должны принять решение, при каких обстоятельствах может случиться их воссоединение с материковым Китаем.

Ранее кандидат на позицию посла США в КНР Николас Бернс заявил, что Китай проявил себя в качестве «агрессора» в отношениях с Тайванем, Вьетнамом, Японией и Филиппинами.