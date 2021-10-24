Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экономист Миронов предложил ввести талоны на еду из-за роста цен 16:42
Режиссер Рогожкин умер в результате продолжительной болезни 16:34
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета... 16:31
В Госдуме ответили на решение Госдепа США по визам для россиян 16:31
Тренер сборной России по спортивной гимнастике: судьи отняли у Мельниковой... 16:29
Вирусолог Тимаков назвал важный орган, который часто страдает при COVID-19 16:21
«Ужасное известие»: звезда «Особенностей…» рассказал о шоке от сообщения... 16:16
Соседка рассказала о подозреваемом в убийстве женщины в Орске 16:15
Губерниев считает, что Емельяненко не завершит карьеру после победы над Джонсоном 16:13
В Саратове женщина протащила по лестнице вниз головой дочь из-за 200 рублей 16:09

Украина выдвинула новые требования к России по Крыму

close
100%
Reuters

Официальный представитель МИД Украины Олен Николенко потребовал от России выполнять свои «обязательства» в отношении крымчан. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Николенко подчеркнул, что Россия не может «запретить общаться жителям Крыма и Донбасса с украинскими властями».

«Но Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата», — отметил Николенко.

Он потребовал от правительства России «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса», например, защиту от коронавирусной инфекции и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство планирует найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти.

Он отметил, что представителям министерства цифровой трансформации поручили создать проект, задача которого состоит в разработке и обустройстве инфраструктуры на КПП въезда-выезда.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях