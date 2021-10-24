Адвокат Саакашвили заявил, что власти Грузии планируют ликвидацию политика

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации политика. Об этом сообщает информационный портал «Новости – Грузия».

«Перевод в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности и, по нашей информации, эти проблемы будут имитированы нынешними властями страны. Будет т.н. имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михаила Саакашвили», — рассказал Гварамия.

Он потребовал от правительства Грузии, чтобы в ближайшее время был решен вопрос о госпитализации политика в многопрофильную клинику, где экс-президенту будет обеспечена безопасность жизни и здоровья с учетом всех необходимых нужд.

Гварамия также обратился к Народному защитнику Грузии Нино Ломджария с просьбой о содействии и потребовал разъяснений от главы Минздрава Екатерины Тикарадзе и министра юстиции Рати Брегадзе, который накануне обвинил личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе во лжи, заявив, что вопрос перевода экс-президента в клинику гражданского сектора с ним не обсуждали.

Ранее у Саакашвили резко ухудшилось самочувствие на фоне голодовки, ему потребовалось переливание крови.

Экс-президента Грузии задержали 1 октября по возвращении в Тбилиси.