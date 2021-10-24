Кабмин не поддержал законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний лицами, избранными на выборные должности. Официальный отзыв опубликован в думской электронной базе данных.

«Выполнение предвыборных обещаний является политической обязанностью выборного лица. При этом формализация указанной обязанности с установлением уголовной ответственности за невыполнение предвыборного обещания с использованием неконкретизированных оценочных формулировок «непринятие всех зависящих от него мер», «четко определенное данное в безусловной форме обязательство», «совершить в будущем» допускает широкие пределы усмотрения и может привести к произвольному правоприменению», — пояснили в правительстве.

Кроме того, в отзыве указывается на то, что авторы законопроекта не приводят статистические данные или «иные сведения, обосновывающие криминализацию соответствующих деяний и внесение предложенных изменений».

Проект закона внес в Госдуму заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. В пояснительной записке к документу говорится, что подобный шаг позволит создать эффективный механизм воздействия на недобросовестных кандидатов. Неисполнением предвыборных требований, согласно проекту, будет считаться «непринятие лицом, избранным на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления всех зависящих от него мер для обеспечения выполнения» тех шагов, которые были заявлены в предвыборной программе.

В то же время за неисполнение «абстрактных» обещаний, таких как «сделать жизнь в России лучше», предлагается не наказывать.