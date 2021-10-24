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В Раде рассказали, как Зеленский намерен подмять под себя русскоязычных

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Sergiy Dolzhenko/AP

Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле создал телеканал «Дом», официально ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий и финансируемый за деньги налогоплательщиков, для внутриполитических целей. Такое заявление в эфире канала Espreso.сделала депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

По ее словам, «Дом» является пропагандистским каналом, который был создан «в худших традициях под красивой оберткой». Как отметила парламентарий, киевские власти пиарятся за счет канала.

Она объяснила, что у Зеленского было четкое желание получить свой русскоязычный канал и, закрыв каналы, связанные с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, «держать» электорат востока и юга под себя.

Новость дополняется.

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