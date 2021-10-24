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Президент Колумбии сравнил поимку главы наркокартеля «Клан залива» с арестом Эскобара

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Colombian Presidency/Reuters

Президент Колумбии Иван Дуке в своем Twitter сравнил поимку Дайро «Отониэля» Усугу, главы крупнейшего наркокартеля страны «Клан залива», с арестом Пабло Эскобара.

«Это самый тяжелый удар, нанесенный незаконному обороту наркотиков в этом столетии в нашей стране, и этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-е годы. Отониэль был самым опасным наркоторговцем в мире: убийца полицейских, солдат, социальных лидеров, также известен как вербовщик несовершеннолетних. Известно о его деменции, которая выражалась в регулярном насилии над детьми и подростками», — пишет Иван Дуке.

Ранее в Колумбии задержали главу крупнейшего наркокартеля страны.

Против «Отониэля» возбуждено более 120 уголовных дел по различным видам преступлений и красный циркуляр, выпущенный Интерполом. Дайро Усугу обвиняют в организации множественных убийств при отягчающих обстоятельствах, множественных похищений при отягчающих обстоятельствах, похищений людей и заговора с целью совершения преступления.

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