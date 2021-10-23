Савченко прокомментировала задержание с поддельным COVID-сертификатом

Бывший народный депутат Надежда Савченко прокомментировала инцидент с ее задержанием с якобы поддельным COVID-сертификатом телеканалу «Украина 24».

Ранее Савченко задержали в аэропорту «Борисполь», когда она и ее сестра пытались въехать на территорию Украины с поддельными сертификатами.

По ее словам, ни она, ни ее сестра «не подделывали, не заказывали, не покупали никакие сертификаты».

Она подчеркнула, что информация о состоянии здоровья находится под защитой государства, никому не дано право разглашать эту информацию, а при пересечении границы никто не вправе требовать от людей дополнительных документов, кроме паспорта или удостоверения военнослужащего. Кроме того, объявлять о «подделке» документов можно только после проведения сравнительной экспертизы, указала экс-депутат.

«Все эти бумажки выглядят по-разному. Покажите хотя бы один оригинал, тогда сможете говорить о каких-то подделках», — сказала Савченко.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили, по итогам прошлой недели полиция изъяла почти 200 поддельных COVID-документов, а с начала года было открыто более 730 производств по аналогичным фактам.