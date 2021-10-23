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Путин пригласил израильского премьер-министра в Санкт-Петербург

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету и пригласил его посетить Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства еврейского государства.

«Президент РФ пригласил премьер-министра с супругой посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр принял приглашение и сказал, что будет рад нанести еще один визит [в Россию]», — говорится в сообщении.

Ранее в Сочи состоялись переговоры Беннета и Путина, приуроченные к 30-летию восстановления дипломатических отношений с Израилем.

В канцелярии первую встречу премьер-министра Израиля с российским президентом назвали теплой и позитивной. В Кремле также отметили, что разговор был конструктивным и доверительным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на повестке обсуждался широкий спектр вопросов, в частности вопросы региональной безопасности, ситуации в Сирии, Афганистане, Иране и самом Израиле.

Беннет сменил на посту Биньямина Нетаньяху в июне — впервые в Израиле за 12 лет сменился премьер-министр.

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