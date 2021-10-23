Меркель заявила, что еще в 2001 году осознала наличие серьезных разногласий с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что еще в 2001 году во время выступления президента России Владимира Путина в Бундестаге поняла, что у нее есть серьезные разногласия с главой РФ. Об этом она сказала в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Она уточнила, что в то время как для Путина распад СССР является печальным фактом, в ФРГ, напротив, рады в связи окончанием холодной войны, а также поддерживают германское и европейское единство.

«Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений», — сказала канцлер.

Меркель добавила, что роль Германии в мире становится незначительной, несмотря на то что это богатое государство. Она считает, что к этому привело «полное изменение баланса сил».

«Когда я стала канцлером, ВВП Китая, составлявший $2,3 трлн, был несколько ниже, чем у Германии с ее $2,8 трлн. Сегодня ВВП Китая составляет $14,7 трлн, а наш увеличился до $3,8 трлн», — сказала политик.

В связи с этим Германии следует стратегически умно выстраивать свои отношения, бороться за то, чтобы и впредь сохранить свое значение, подчеркнула Меркель.

Ранее президент России Владимир Путин во время Валдайского форума заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель могла бы баллотироваться на этот пост вновь. Глава государства напомнил, что шестой канцлер ФРГ, Гельмут Коль, был у власти столько же, сколько и Меркель, — 16 лет. Российский лидер назвал его «объединителем Германии».