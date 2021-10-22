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Премьер-министр Израиля назвал встречу с Путиным великолепной

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет охарактеризовал как великолепную свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным и подчеркнул, что переговоры с российским лидером были глубокими и содержательными. Об этом он написал на личной странице в Facebook.

«Недавно я завершил свою первую великолепную встречу с президентом России Путиным. Беседа была очень долгой, длилась более пяти часов и была особенно глубокой и содержательной», — утверждает Беннет.

Он также подчеркнул, что Россия является «важным игроком» в регионе, поэтому отношения Израиля с РФ имеют стратегический характер, который требует постоянного прямого дискурса.

Ранее в Сочи состоялись переговоры с участием Путина и Беннета. По словам российского главы, есть много вопросов, которые они могли бы обсудить с премьером Израиля. Среди тем — борьба с терроризмом. Их встреча длилась пять часов.

Израильский политолог Бенни Брискин позднее в разговоре с «Газетой.Ru» предположил , что израильский премьер попытается убедить Путина в том, что Иран сегодня представляет угрозу для интересов России в Сирии.

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