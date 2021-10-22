Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Минтрансе предложили повысить тариф за проезд легковушек по платным... 19:02
Болдуин впервые высказался о трагедии со случайным убийством кинооператора 19:00
«Связь как у Колобка с Холокостом»: режиссер сериала на ТНТ ответила... 18:58
Шлеменко: надо все деньги ставить на Федора Емельяненко 18:52
Меркель назвала перевозку мигрантов в ЕС через Белоруссию «гибридной... 18:46
Конкурс «Мисс Франция» обвинили в нарушении трудового законодательства 18:45
В Роспотребнадзоре заявили, что штамм AY.4.2 обнаружили в Москве 18:45
Олимпийский чемпион Белявский: не понял, почему в России не транслируют ЧМ, очень... 18:41
В Турине ограбили дом футболиста «Ювентуса» 18:34
Никто не заметил фейковых фотографий в книге об индустрии фейковых новостей 18:34

Саакашвили заявил, что расскажет «всю правду обо всем» в суде

close
100%
1tv.ge

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме города Рустави, заявил, что готов рассказать «всю правду обо всем» в суде. Об этом он написал в Facebook.

«Вместо того, чтобы распространять мои улыбающиеся видео из разных экзотических мест, я советую «властям» и категорически прошу вас доставить меня в ваш «суд», чтобы грузинский народ и международное сообщество могли услышать правду обо всем от первого лица. Или вы больше всего боитесь правды?» — заявил он.

Саакашвили задержали 1 октября по возвращении в Тбилиси. По его словам, главной причиной возвращения на родину стала «непреодолимая, безграничная тоска». В Грузии политик заочно признан виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении полномочий, когда он занимал пост главы государства, он также фигурирует в делах об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры обжалованию не подлежат.

Саакашвили объявил голодовку. Личный врач Саакашвили Николоза Кипшидзе рассказал, что Саакашвили будет госпитализирован, но не уточнил, в какое именно медучреждение. Ранее политик отказался от госпитализации в тюремную больницу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях