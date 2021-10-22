Саакашвили заявил, что расскажет «всю правду обо всем» в суде

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме города Рустави, заявил, что готов рассказать «всю правду обо всем» в суде. Об этом он написал в Facebook.

«Вместо того, чтобы распространять мои улыбающиеся видео из разных экзотических мест, я советую «властям» и категорически прошу вас доставить меня в ваш «суд», чтобы грузинский народ и международное сообщество могли услышать правду обо всем от первого лица. Или вы больше всего боитесь правды?» — заявил он.

Саакашвили задержали 1 октября по возвращении в Тбилиси. По его словам, главной причиной возвращения на родину стала «непреодолимая, безграничная тоска». В Грузии политик заочно признан виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении полномочий, когда он занимал пост главы государства, он также фигурирует в делах об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры обжалованию не подлежат.

Саакашвили объявил голодовку. Личный врач Саакашвили Николоза Кипшидзе рассказал, что Саакашвили будет госпитализирован, но не уточнил, в какое именно медучреждение. Ранее политик отказался от госпитализации в тюремную больницу.