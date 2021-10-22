На 57-м году жизни скончался экс-депутат Иршат Фахритдинов

В результате осложнений коронавирусной инфекции в возрасте 56 лет скончался депутат Госдумы пятого и шестого созывов от Башкирии Иршат Фахритдинов. Об этом в Facebook сообщил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.

«Не верится, но сегодня ночью не стало нашего товарища, депутата Госдумы России пятого и шестого созывов, полковника, прошедшего три войны, Иршата Фахритдинова. Врачи 37 дней боролись за его жизнь, но ковид оказался сильнее... Спи спокойно, Иршат Юнирович. Искренние соболезнования родным и близким!» — написал он.

Иршат Фахритдинов родился 1 февраля 1965 года. Он окончил Омское высшее общевойсковое командное училище. С 1999 года работал в структурах ГУ МЧС по Башкирии, возглавлял региональную организацию инвалидов боевых действий.