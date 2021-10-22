Кандидат на пост посла США в КНР назвал Китай «агрессором»

Китай проявил себя в качестве «агрессора» в отношениях с Тайванем, Вьетнамом, Японией и Филиппинами, заявил кандидат на позицию посла США в КНР, Николас Бернс. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Дипломат также заявил, что «американская сила» дает США ключевое преимущество в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Помимо этого, Бернс подчеркнул свое скептическое отношение к намерениям Китая развивать технологии 5G.

Частые вторжения Китая в зону ПВО Тайваня, по словам Бернса, являются вопиющими. Для дипломата очевидно, что таким образом Пекин намерен «вернуть Тайвань», когда как США необходимо приложить усилия, чтобы этого не произошло.

«Наша задача — превратить Тайвань в крепкий орешек», — подчеркнул Бернс.

Ранее Бернс назвал КНР главной угрозой для национальной безопасности США и других стран демократического мира.