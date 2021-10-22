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Израильский политолог связал визит Беннета в Сочи с иранской угрозой

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время визита в Россию попытается убедить президента страны Владимира Путина, что Иран сегодня представляет угрозу для интересов России в Сирии, сказал «Газете.Ru» израильский политолог Бенни Брискин.

«Это попытка Беннета убедить Путина, что Иран сегодня представляет угрозу не только для Израиля и стабильности в регионе, но и во многом угрожает интересам России в Сирии», — сказал эксперт.

Как он отметил, России хотелось бы, чтобы сирийский президент видел в ней своего основного союзника, а любое дополнительное вмешательство Ирана вредит тому влиянию и попыткам стабилизации ситуации в САР, которые РФ пытается проводить в последние годы.

При этом основной причиной визита Беннета политолог назвал укрепление его собственной легитимности. Эксперт напомнил, что у израильского премьера уже прошла встреча с президентом США Джо Байденом.

«По неписаному израильскому протоколу государственных встреч, если уже прошла встреча с президентом США, то встреча с президентом России важна, если не сказать необходима. Потому что израильские международные интересы странным образом базируются между двумя этими державами», — констатировал он.

Ранее стало известно, что Путин и премьер Израиля Беннет провели переговоры в Сочи.

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