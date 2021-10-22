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В Испании рассказали о «безудержном либидо» экс-короля и его лечении гормонами

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Andrea Comas/AP

Бывшему королю Испании Хуану Карлосу вводили женские гормоны, чтобы контролировать его «безудержное половое влечение», — заявил бывший начальник полиции на парламентских слушаниях. Его слова приводит издание Daily Mail.

Бывший полицейский также рассказал, что монарх начал получать гормональные средства после того, как его «безудержное» либидо» было классифицировано как «проблема государственного значения». В настоящее время бывший комиссар находится под следствием по делу о шантаже.

Слухи о насыщенной сексуальной жизни бывшего короля стали предметом обсуждений после выхода в свет книги «Хуан Карлос: Король 5000 возлюбленных». Автор книги Амадео Мартинес Инглес описал короля как «безудержного сексуального наркомана».

Хуан Карлос отрекся от престола в 2014 году. Государственная налоговая служба Испании ранее начала налоговую проверку в отношении монарха. Сейчас бывший король живет в ОАЭ, но не хочет потерять возможность вернуться на родину.

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