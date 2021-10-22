Киев пригрозил устраивать теракты в России в случае войны

Украина будет совершать теракты на территории России только в случае широкомасштабной войны. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире интернет-канала Politeka.

По его словам, в текущих условиях Киеву невыгодно организовывать диверсии в РФ по трем причинам. Он отметил, что это сложнее, чем можно представить.

Кроме того, если Украина будет стоять за такими нападениями, она может прослыть страной с террористическими и диверсионными методами ведения войны, отметил Арестович.

«Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война <…> а сейчас это слишком хрупкий баланс и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас», – передают слова политика РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Украинский генерал Игорь Романенко пригрозил ответить на «провокации» России британскими ракетами Brimstone. По его словам, это оружие можно применить и по наземным целям.