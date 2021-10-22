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Ирландский премьер назвал «пощечиной» нежелание Польши слушаться ЕС

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Global Look Press

Решение Конституционного суда Польши признать превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза является «пощечиной» государствам-членам, которые вносят миллионы в бюджет блока, заявил премьер-министр Ирландии Майкл Мартин 21 октября.

«Я действительно считаю, что Польша зашла слишком далеко», — приводит слова ирландского политика Euronews.

Европейские лидеры резко осудили решение Варшавы. Европейская комиссия также выразила серьезную озабоченность вопросом и предупредила о решительном ответе от Брюсселя.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее допустила, что Варшава может лишиться доступа к финансам Евросоюза. По состоянию на 2020 год, Польша получила более €18 млрд от Брюсселя.

Конституционный суд Польши признал 7 октября верховенство национального права над законами Европейского союза. В Европарламенте назвали этот шаг началом процесса выхода страны из Евросоюза.

По запросу премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, конституционный суд Польши проверил превышение полномочий Европейского суда над польским законодательством и констатировал, что некоторые положения из Договора о ЕС не соответствуют конституции Польши.

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