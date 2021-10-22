Байден заявил, что участники протестов 6 января в Вашингтоне — расисты

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал участников протестов 6 января в Вашингтоне расистами, отстаивающими превосходство «белой расы», сообщает Huffington Post.

Кроме того, Джо Байден в очередной раз обвинил экс-президента Дональда Трампа в организации протестов.

«Я уже говорил это раньше <...> По мнению разведывательного сообщества США, внутренний терроризм сторонников превосходства белой расы — самая смертоносная террористическая угроза на родине», — заявил Байден.

Ранее Дональд Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования штурма Капитолия.

6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия.