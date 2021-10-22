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В ООН отказались комментировать письмо пожаловавшейся на «Миротворец» 12-летней девочки

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Денис Жарких/Facebook

Фархан Хак, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, отказался давать оценку письмо пожаловавшейся на «Миротворец» 12-летней девочки из Луганская Фаины Савенковой, сообщает ТАСС.

«Не комментируя письмо, мы считаем, что во всех случаях требуется избегать политического задействования затронутого конфликтами населения, особенно детей», — заявил Хак.

Ранее стало известно, что в ООН получили письмо пожаловавшейся на «Миротворец» 12-летней девочки.

Имя Савенковой ранее появилось на сайте «Миротворец» среди лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, после того как в видеообращении к членам Совета Безопасности ООН она призвала не забывать о детях Донбасса, которые имеют права на детство и мирную жизнь.

Как стало известно накануне, Савенкова написала письмо Антониу Гутеррешу, в котором попросила его повлиять на украинское правительство, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта «Миротворец», а сам ресурс был заблокирован.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что копию письма также направили в ЮНИСЕФ.

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