Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Сегодняшняя игра — позорище»: экс-президент «Спартака»... 03:34
Иммунолог опроверг слухи об иммунном параличе от ревакцинации 03:31
Банкир Задорнов назвал ошибки россиян, инвестирующих сбережения 03:26
Губерниев о поражениях российских клубов в еврокубках: в футбол мы играем... 03:24
Сомнолог Калинин заявил, что риск заразиться из-за недосыпа увеличивается на 250% 03:22
В Минкульте прокомментировали вероятные последствия закрытия кинотеатров 03:20
В Совфеде предложили запретить назначать принудительные работы осужденным-пенсионерам 03:11
Пользователям Instagram разрешили загружать контент с компьютера 03:10
У ресторана на Новом Арбате мужчине выстрелили в живот 03:08
Лидеры ЕС призвали ускорить признание COVID-сертификатов третьих стран 03:01

Эквадорская прокуратура начала расследование против президента из-за «Досье Пандоры»

close
100%
Depositphotos

Эквадорская генеральная прокуратура начала расследование против президента страны Гильермо Лассо из-за «Досье Пандоры», сообщает газета El Comercio.

Провести проверку Лассо потребовал один из его политических противников — экс-кандидат в президенты Яку Перес. Генпрокуратура Эквадора проверит наличие у Гильермо Лассо возможных нарушений налогового законодательства.

Другая эквадорская газета, «Универсо», утверждает, что Гильермо Лассо ранее управлял 14 офшорными компаниями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расследование о его офшорах.

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. Расследование длилось год, в нем участвовали более 600 журналистов из 117 стран. В числе фигурантов «досье Пандоры»: президенты Зеленский и Алиев, король Иордании и королева Великобритании.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях