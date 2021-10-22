Эквадорская прокуратура начала расследование против президента из-за «Досье Пандоры»

Эквадорская генеральная прокуратура начала расследование против президента страны Гильермо Лассо из-за «Досье Пандоры», сообщает газета El Comercio.

Провести проверку Лассо потребовал один из его политических противников — экс-кандидат в президенты Яку Перес. Генпрокуратура Эквадора проверит наличие у Гильермо Лассо возможных нарушений налогового законодательства.

Другая эквадорская газета, «Универсо», утверждает, что Гильермо Лассо ранее управлял 14 офшорными компаниями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расследование о его офшорах.

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. Расследование длилось год, в нем участвовали более 600 журналистов из 117 стран. В числе фигурантов «досье Пандоры»: президенты Зеленский и Алиев, король Иордании и королева Великобритании.