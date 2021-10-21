Путин считает, что Меркель могла бы вновь баллотироваться на пост канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель могла бы баллотироваться на этот пост вновь, Владимир Путин во время Валдайского форума.

«Она могла бы еще баллотироваться. Это не мое же было решение, это ее. Она 16 лет была у власти... Это прилично», — заявил Путин.

Президент также напомнил, что шестой канцлер ФРГ, Гельмут Коль, был у власти столько же. Путин назвал его «объединителем Германии».

Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что Путин со своей стороны дал лучшую оценку роли уходящего канцлера Германии в двусторонних отношениях России и Германии.

Меркель была федеральным канцлером с 2005 года. В конце сентября 2021 года в Германии состоялись парламентские выборы. Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру.

Итоги немецких парламентских выборов не смогли гарантировать большинство в бундестаге ни одной из партий. ХДС показал худший результат в своей истории, получив 24,1%. Социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, «Зеленые» — 14,8% голосов, Свободная демократическая партия — 11,5%.

6 октября в Германии завершился первый круг коалиционных переговоров. Фактически борьба за право сформировать правительство ведется между СДПГ, победившей на выборах, и ХДС/ХСС, который пытается остаться у власти.