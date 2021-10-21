Путин рассказал, что проблемы бедности толкают страны к терроризму

Президент Российской Федерации Владимир Путин, пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что проблемы бедности и медицинского обеспечения толкают бедные страны к терроризму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что глобальные проблемы грозят существенными, глубокими общественными расколами.

Ранее Путин заявил, что существующая сейчас модель капитализма исчерпала себя.

«Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя», — отметил Путин.

По словам Путина, в рамках нынешний модели капитализма «нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий».

Как обратил внимание Путин, даже в самых богатых странах и регионах неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству.

«Прежде всего, неравенству возможностей и внутри и обществ, и на международном уровне», — сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании.

Главные заявления Путина на «Валдае» — в трансляции «Газеты.Ru».