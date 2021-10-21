Захарова назвала абсурдным заявление МВД Германии о мигрантах на границе с Польшей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга назвала «полным абсурдом» заявление главы МВД Германии о том, что ключ к решению проблемы миграции через Белоруссию лежит в РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

По ее мнению, «ключи проблемы» находятся на Западе, в частности в Вашингтоне и Брюсселе.

«Первопричиной миграционного кризиса стали инициированные именно коллективным Западом под руководством США, ведущих стран НАТО силовые интервенции в Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан», — парировала Захарова.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что в качестве ключа к решению возникшей проблемы миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС может послужить Москва.

Председатель польской правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский обвинилРоссию в ведении гибридной войны. Он объявил, что в скором времени фракция представит план по радикальному наращиванию военной мощи страны.