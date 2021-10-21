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Генерал СБУ рассказал о новом котле для украинской армии в случае войны с Россией

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Вадим Ковальов/Ministry of Defense of Ukraine

Экс-руководитель СБУ генерал Игорь Смешко рассказал о новом котле для украинской армии в случае потенциального конфликта с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Апостроф».

«Статическое нахождение самых лучших, подготовленных наших вооруженных сил на территории Луганска и Донецка создает потенциальную угрозу с точки зрения стратегии. Кто сказал, что возможная война будет только в Донбассе?» — отметил Смешко.

Он отметил, что в случае активной фазы боевых действий армия России нанесет удары с севера и юга и возьмет ВСУ в котел. По словам генерала, у Украины нет ни одного современного средства для завоевания превосходства в воздухе. Все вооружение, находящиеся в распоряжении украинской армии – продукция стран бывшего СССР.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что в Киеве прорабатывают сразу несколько военных сценариев в случае нападения России.

Арестович подчеркнул, что в общей сложности рассматриваются девять сценариев, по которым подготовлены мероприятия от «пограничных провокаций до полномасштабной войны».

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