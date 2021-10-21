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В Минске назвали сроки всенародного обсуждения новой конституции

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БелТА/РИА «Новости»

Белорусские власти рассчитывают к концу ноября или к декабрю вынести проект новой конституции государства на всенародное обсуждение, передает «БелТА». Как уточнил глава администрации президента республики Игорь Сергеенко, процесс доработки документа займет около месяца.

«Думаю, что к декабрю, может быть, к концу ноября выйдем на всенародное обсуждение. Это же серьезный документ. Эпохальный, я бы даже сказал. Нужно смотреть вперед, как он будет работать дальше, какие у нас сегодня риски, вызовы и угрозы и какие будут завтра. Не просто так — сесть и написать юридические формулировки», — добавил Сергеенко.

По его словам, на встрече с президентом Александром Лукашенко участники рабочей группы обсудили конкретные направления своей деятельности по некоторым вопросам, в особенности в отношении статуса Всебелорусского народного собрания.

Сам Лукашенко отмечал, что референдум по новой конституции Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022 года. Он также подчеркивал, что документ будет демократичнее нынешней версии основного закона государства.

Ранее сообщалось, что в МВД Белоруссии предложили лишать оппозиционеров гражданства.

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