Оппоненты партии Меркель официально начали переговоры по созданию коалиции

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии (СвДП) приступили к диалогу по созданию нового правительство, передает DPA. По информации агентства, шесть представителей от каждой из политических сил начинают встречи с руководителями рабочих групп для обсуждения соглашения о коалиции «светофор» — название исходит из цветов партий: красный СДПГ, зеленый «Зеленые» и желтый СвДП.

Переход к данному этапу означает старт официальных переговоров по созданию коалиции между тремя партиями, до этого момента представители политических сил вели лишь предварительные обсуждения. Как ожидается, диалог займет немало времени, поскольку сторонам необходимо найти компромисс по всем спорным вопросам, в частности по налоговой и климатической политике.

При этом успех переговоров трех партий и последующее создание нового правительства ознаменуют завершение эпохи 16-летнего правления Христианско-демократического союза, которым до 2018 года руководила нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее сообщалось, что Меркель назвала новое правительство Германии «проевропейским».