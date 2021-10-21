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WSJ предсказала «расставание» США и Евросоюза

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Francois Lenoir/Reuters

Трансатлантический альянс окажется на грани, если западные партнеры не будут противостоять Китаю и России, заявил обозреватель The Wall Street Journal Уильям Галстон.

Журналист отметил, что впервые после окончания Второй мировой войны США приходится вести борьбу на двух фронтах — пытаясь «сдерживать» Россию и доминирование Китая в Тихом океане, а Европа, в свою очередь, продолжает сотрудничать с этими странами, что угрожает влиянию Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

«США и Европа не смогут стоять плечом к плечу, если они не договорятся об угрозах, с которыми сейчас сталкиваются демократии. Но в слишком многих областях они этого не делают», — говорится в статье.

Так, заявил Галстон, Германия, несмотря на возражения со стороны США, завершила строительство газопровода «Северный поток — 2», «укрепила энергетическую зависимость» от России и ослабила «осажденную демократию на Украине», а Франция объединилась с Германией, чтобы добиться по отношению к России «более примирительной позиции».

Галстон подчеркнул, что если лидеры «двух самых могущественных стран Европы» серьезно настроены на принятие политики нейтралитета в растущей борьбе между США и Китаем, это неизбежно приведет к негативным последствиям для трансатлантических отношений.

По мнению Галстона, такое поведение европейских стран говорит об их желании вести самостоятельную политику.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что США предпринимают попытки подорвать сотрудничество России и Евросоюза в энергетической сфере.

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