Старейшая партия Армении собирает общенациональное сопротивление

Одна из старейших партий Армении — Армянская Революционная Федерация «Дашнакцутюн» — призвала армян по всему миру объединиться на фоне опасности распада армянского государства. Как пояснили в молодежном крыле партии, армяне должны консолидироваться в общенациональное движение сопротивления.

«С учетом проводимой турецко-азербайджанским тандемом пантуранской политики, преследующей цель раз и навсегда стереть с карты региона Армению и Арцах, нацеленности властей на односторонние уступки для достижения мнимого мира, а также тупиковой реальности, в которой оказалась наша страна, необходимо встать рядом с парламентской оппозицией и сформировать молодежный фронт сопротивления», — говорится в сообщении «Дашнакцутюн».

По версии партии, граждане Армении должны объединиться, чтобы противостоять турецко-азербайджанской пропаганде и попыткам изгнать армян из Арцаха и Сюника. Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость выступить против политики раскола армянского государства со стороны властей Армении.

Ранее в Армении сообщили о шести пострадавших после обстрела со стороны Азербайджана.