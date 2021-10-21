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Замглавы МИД РФ Рябков оценил ситуацию вокруг «нормандского формата»

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РИА «Новости»

Москва не оценивает ситуацию с «нормандским форматом» по Украине как кризисную, но для встречи министров или лидеров условий пока нет, заявил в интервью РИА «Новости» замглавы МИД России Андрей Руденко.

По его словам, контакты уже продолжительное время ведутся в первую очередь по линии политических советников лидеров стран.

«Ряд стран нормандского формата, не будем называть кто, хотели бы проведения встречи министров и встречи лидеров - саммита нормандского. Но наша позиция не изменилась», — сказал Руденко.

При этом российская сторона не видит, что Украина действительно выполняет свои обязательства, «которые были приняты ею в рамках и минского комплекса мер, и на парижском саммите 2019 года», подчеркнул дипломат.

«Как только для этого будут созданы все необходимые условия, то, конечно, все необходимые переговорные форматы будут задействованы»,— резюмировал замглавы МИД РФ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом формате и надеется на встречу «нормандской четверки» в составе Германии, России, Украины и Франции.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров отказался комментировать это заявление президента Украины, назвав его «потоком сознания».

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