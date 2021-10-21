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Бывший посол США в России Макфол назвал работу в Москве лучшей в своей жизни

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AP

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал свою дипломатическую работу в Москве «фантастической». Об этом он рассказал в беседе с другим экс-послом США в России Уильямом Бернсом, сообщает РИА «Новости».

«Когда меня выдвинули на эту работу, Бернс сказал мне, что это лучшая работа, которая у тебя когда-либо будет», — сказал Макфол. Он добавил, что прогноз его предшественника сбылся и работа действительно была фантастической.

Бернс поделился, что за время работы в Москве научился скромности. По его словам, американцы часто думают, что все происходящее в мире имеет отношение к США, но даже самые сложные лидеры, такие как Владимир Путин в России, смотрят на вещи иначе. Для дипломата или офицера разведки это не значит, что надо принимать или потакать таким взглядам, но понимать их - это первое качество для эффективной разведки и дипломатии», — добавил Бернс.

Ранее Макфол рассказал о сторонниках идеологии президента России Владимира Путина в США.

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