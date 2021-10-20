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На Украине заявили, что страна вернулась в 90-е

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Markus Schreiber/AP

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что несмотря на заверения властей о готовности Украины к зиме, страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за нехватки топлива. Об этом сообщает «Голос.ua».

Плотников отметил, что в стране за последние годы власти и населения начали настолько сильно расходится в оценках, что это негативно повлияло на ситуацию на Украине. Так, Киев утверждает, что зима будет теплой, ресурсов хватит для всех, но люди видят, что им необходимо готовиться к отключениям электричества и холоду.

«Все это напоминает, скорее, девяностые годы, когда у нас время от времени пропадала электроэнергия – почему-то обязательно, когда граждане приходили после работы домой, готовили ужин, все отключалось и зажигали свечи. Такие грустные аналогии», — рассказал Плотников.

Он добавил, что сегодня ситуация в стране непредсказуема, ведь кроме энергетических проблем есть и другие, например, коронавирус.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала причины энергетического кризиса на Украине.

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