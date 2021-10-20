На Украине потребовали наладить диалог с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый потребовал начать диалог с Россией и не полагаться на помощь США и НАТО. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Чалый подчеркнул, что в Киеве находится очень много экспертов и политиков, руководствующихся принципом «чем хуже отношения Запада с Москвой — тем лучше».

По словам дипломата, это ошибочное мнение, которые нагнетают конфликт между Украиной и Россией».

«Если такая борьба начнется, коллективный Запад в лучшем случае даст нам денег и устную поддержку, но физически они с нами в один ряд не встанут. Потому что США — союзник с маленькой буквы», — рассказал Чалый.

Он подчеркнул, что попытки Киева «флиртовать» с НАТО могут привести к ответным действиям Москвы. Именно поэтому, необходимо начать превентивный диалог с Россией, считает Чалый. По его словам, «это не только реалистичная и прагматичная, но и проукраинская политика».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киеву невыгодно разрывать торговые отношения с Россией и закрывать границу.