Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Поселиться в отели и санатории Крыма можно будет только по QR-кодам 19:33
Роспотребнадзор усилил противоэпидемические меры в общественных местах Москвы 19:30
«Спартак» потерпел поражение от «Лестера» в Лиге Европы 19:26
Талибы* опровергли упразднение министерства по делам женщин 19:20
На Украине заочно арестовали экс-премьера страны Азарова 19:14
Новым руководителем МВД по Москве назначен Виктор Городков 19:07
Google рассказал о крупной атаке хакеров на YouTube-блогеров 19:05
Арестован японец, заставлявший свою кошку плавать 19:03
Стоимость ОСАГО снова повысится до 30% 19:02
Кандидат в послы США в КНР назвал Китай главной угрозой Америке 18:52

На Украине потребовали наладить диалог с Россией

close
100%
Global Look Press

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый потребовал начать диалог с Россией и не полагаться на помощь США и НАТО. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Чалый подчеркнул, что в Киеве находится очень много экспертов и политиков, руководствующихся принципом «чем хуже отношения Запада с Москвой — тем лучше».

По словам дипломата, это ошибочное мнение, которые нагнетают конфликт между Украиной и Россией».

«Если такая борьба начнется, коллективный Запад в лучшем случае даст нам денег и устную поддержку, но физически они с нами в один ряд не встанут. Потому что США — союзник с маленькой буквы», — рассказал Чалый.

Он подчеркнул, что попытки Киева «флиртовать» с НАТО могут привести к ответным действиям Москвы. Именно поэтому, необходимо начать превентивный диалог с Россией, считает Чалый. По его словам, «это не только реалистичная и прагматичная, но и проукраинская политика».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киеву невыгодно разрывать торговые отношения с Россией и закрывать границу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях