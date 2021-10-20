Эксперт НОМ: иноагенты среди социологов признали выборы в РФ честными

Подавляющее большинство опрошенных социологами россиян из числа тех, кто участвовал в выборах в Госдуму, удовлетворены их результатами, согласно опросу «Левада-центра» (иностранный агент).

Так, 94% участников опроса сообщили, что не сталкивались с принуждением принять участие в выборах или проголосовать за определенную партию. При этом почти 70% поддерживают опробованную в этом году на федеральных выборах трехдневку.

Согласно данным исследований внесенной в реестр иностранных агентов социологической службы «Левада-Центр», опубликованных 5 и 6 октября, участие в голосовании приняли 55% опрошенных, 45% респондентов сообщили, что не ходили на выборы. Среди наиболее распространённых причин отказа от участия в голосовании – неверие никому из политиков (21%) и личные обстоятельства (17%). При этом убежденность в том, результаты выборов не зависят от их участия, выразили лишь 10% респондентов. И только 5% из не принявших участие в голосовании посчитали выборы «заведомо нечестными».

Кроме того, подавляющее большинство опрошенных (58%) из числа тех, кто голосовал, удовлетворены результатами выборов. Только 37% выразили неудовлетворенность. Больше двух третей (68%) выразили поддержку опробованной в этом году на федеральных выборах многодневной форме голосования.

Результаты опросов «Левады» демонстрируют поддержку состоявшихся выборов среди россиян, говорит эксперт НОМ, политолог Виталий Гаскин.

Примечательно, по его мнению, и то, что эти показатели приведены именно иноагентом, чьи исследования часто носят тенденциозный характер.

«На мой взгляд, такие цифры – красноречивое свидетельство того, что претензии ряда политических сил к результатам выборов не получат поддержки у населения», - считает эксперт НОМ.

Опросы проведены 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает от 3,4% до 1,5% (в зависимости от выборки).