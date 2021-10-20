Участники заседания в Москве поддержали разморозку активов Афганистана

Участники третьего заседания московского формата по Афганистану поддержали идею разморозки финансовых активов страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя талибов (организация запрещена в России).

Все стороны достигли единства мнений по необходимости формирования стабильности в Афганистане. Как отметил глава делегации, встреча прошла в позитивном ключе.

Ранее талибы заявили, что выполнили все условия для международного признания.

Глава МИД России Сергей Лавров, открывая заседание по Афганистану в московском формате, заявил, что Москва положительно оценила практическое взаимодействие с новым правительством страны. Он подчеркнул, что продолжается беспрепятственная работа посольства России на территории Кабула, как и других посольств различных государств.

До этого стало известно, что 20 октября в переговорах поучаствуют Сергей Лавров, бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла.