Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Вирусолог Чепурнов рассказал, вытеснит ли новый штамм коронавируса «дельту» 16:37
Навальному присудили Сахаровскую премию 16:32
Профессор РГГУ лишился квартиры и денег из-за мошенников 16:32
«АвтоВАЗ» рассказал, каких деталей не хватает машинам Lada 16:29
Сотрудники ГИБДД пришли в автомагазины с листовками 16:25
Четырехлетний мальчик вызвал полицейских, чтобы показать им свои игрушки 16:25
В правительстве РФ поддержали законопроект о пожизненном сроке за педофилию 16:23
Англичанку заставили снять кулон из-за коллеги с фобией 16:23
В Верховный суд Татарстана подали иски об отмене QR-кодов 16:22
Самолет с командой КХЛ «Амур» совершил экстренную посадку... 16:22

Кабулов прокомментировал заявления талибов* об инклюзивном правительстве Афганистана

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов прокомментировал заявления талибов (организация запрещена в России) об инклюзивном правительстве Афганистана, назвав их политическим торгом, сообщает ТАСС.

«Они [талибы — «Газета.Ru»] играют по политическим правилам — сразу не уступать. Это идет большой политический торг», — заявил Кабулов на полях третьего заседания московского формата по Афганистану.

Ранее талибы заявили, что выполнили все условия для международного признания.

Глава МИД России Сергей Лавров, открывая заседание по Афганистану в московском формате, заявил, что Москва положительно оценила практическое взаимодействие с новым правительством страны. Он подчеркнул, что продолжается беспрепятственная работа посольства России на территории Кабула, как и других посольств различных государств.

До этого стало известно, что 20 октября в переговорах поучаствуют Сергей Лавров, бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях