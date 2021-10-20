Кабулов прокомментировал заявления талибов* об инклюзивном правительстве Афганистана

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов прокомментировал заявления талибов (организация запрещена в России) об инклюзивном правительстве Афганистана, назвав их политическим торгом, сообщает ТАСС.

«Они [талибы — «Газета.Ru»] играют по политическим правилам — сразу не уступать. Это идет большой политический торг», — заявил Кабулов на полях третьего заседания московского формата по Афганистану.

Ранее талибы заявили, что выполнили все условия для международного признания.

Глава МИД России Сергей Лавров, открывая заседание по Афганистану в московском формате, заявил, что Москва положительно оценила практическое взаимодействие с новым правительством страны. Он подчеркнул, что продолжается беспрепятственная работа посольства России на территории Кабула, как и других посольств различных государств.

До этого стало известно, что 20 октября в переговорах поучаствуют Сергей Лавров, бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла.