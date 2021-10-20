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Глава МВД ФРГ предложил Польше помощь в патрулировании границы с Белоруссией

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Michaela Rehle/Reuters

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер предложил Польше помощь в патрулировании границы с Белоруссией, сообщает информагентство «Дойче Пресс Агентур».

«Мы поддерживаем правительство Польши по защите от нелегальной миграции на границе с Белоруссией или Латвией и Литвой. Я предложил коллегам, чтобы мы выполняли вместе с польскими коллегами совместные патрули на польской территории. Не на границе Польши с Белоруссией, а на нашей общей границе», — заявил Зеехофер.

Ранее Польша обвинила Россию в ведении гибридной войны.

По мнению председателя польской правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, Россия ведет многоступенчатую гибридную войну сразу в нескольких направлениях.

Он обвинил Минск и Москву в создании напряженности возле польско-белорусской границы и в Варшаве. Политик считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин специально создали миграционный кризис на польской границе, а также помогали оппозиции, которая симпатизирует белорусским мигрантам.

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