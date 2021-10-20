Делегация талибов* отметила роль России в будущем Афганистана

Заместитель председателя временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи, прибывший в составе делегации движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Москву на переговоры, заявил, что Россия в формате расширенной «тройки» (США, Китай и Пакистан) может оказать значительное влияние на будущее Афганистана, сообщает ТАСС.

Ханафи заявил, что на этой площадке появилась возможность найти общую позицию государств региона и обеспечить всеобщую безопасность. Россию Ханафи назвал сильным региональным игроком, который может сыграть положительную роль для Афганистана.

Ранее в Кремле рассказали, приносят ли плоды переговоры с талибами.

20 октября представители «Талибана» прибыли в российскую столицу с официальным визитом для участия в консультациях по Афганистану.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что Москва не планирует предлагать военную помощь Афганистану. По его словам, талибы с соответствующей просьбой не обращались.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.