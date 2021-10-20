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В Кремле рассказали, приносят ли плоды переговоры с талибами*

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит представителей радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» в Москву.

Журналисты в ходе брифинга задали ему вопрос, считают ли в Кремле, что талибы соблюдают договоренности.

«Вы знаете, что де-юро талибы не признаны мировыми державами. Также они не признаны Российской Федерацией, но де факто талибы являются руководством страны Афганистан. Ситуация в Афганистане имеет чрезвычайно важное значение для нас. Для пространства и территорий, которые объединяют нас и наших союзников по различным объединениям. В Москве сегодня идет московский формат и прямые контакты как направлены на то, чтобы лучше понять, что происходит в этом государстве, каковы намерения талибов, какова их основная линия, каковы их планы на среднесрочной и длинносрочной перспективе», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретаря также спросили, носят ли встречу информационную задачу.

«Безусловно, и кроме того, конечно все страны заинтересованы в: а) в сути понимания происходящего в этой стране; б) все признаки гуманитарной катастрофы, экономического коллапса, и конечно все страны, в том числе те страны, которые принимает участие в московском формате, пытаются нащупать возможность для того, чтобы как-то помогать этим людям, понять что с ними будет и как избежать дальнейшей катастрофы, потому что никто не заинтересован в полном параличе целого государства, которое граничит в том числе со странами СНГ», — подытожил Песков.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Москве встречу с представителями «Талибана».

20 октября представители «Талибана» прибыли в российскую столицу с официальным визитом для участия в консультациях по Афганистану.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что Москва не планирует предлагать военную помощь Афганистану. По его словам, талибы с соответствующей просьбой не обращались.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

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События в Афганистане
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