Бразильский сенат обвиняет Болсонару в массовом убийстве из-за COVID-19

Комиссия сената Бразилии рекомендовала выдвинуть против президента Жаира Болсонару обвинения в массовых убийствах из-за его действий по борьбе с пандемией COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на проект доклада по расследованию конгресса.

Как утверждает телеканал, Болсонару и другим правительственным чиновникам вменяют в вину то, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения, надеясь таким образом достичь коллективного иммунитета.

Администрация Болсонару и сам президент, по мнению авторов доклада, виновны в более чем половине всех смертей от коронавируса в стране.

Уголовные обвинения, согласно проекту доклада, также рекомендовано предъявить 69 другим лицам, в том числе трем сыновьям Болсонару и ряду нынешних и бывших правительственных чиновников.

В начале месяца в Бразилии проходили протесты против Болсонару, которого обвиняли в гибели 600 тыс. человек из-за коронавируса.

Бразилия сегодня находится на третьем месте в мире по распространению коронавируса. За время пандемии в стране зарегистрировали 21 664 879 заболевших, 603 855 из них умерли.