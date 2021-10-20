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Лавров проводит встречу с прибывшими в Москву талибами*

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Москве встречу с представителями радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что переговоры проводятся за закрытыми дверями на полях заседания «московского формата» по Афганистану. На встрече также присутствует спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов и посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

20 октября представители «Талибана» прибыли в Москву с официальным визитом для участия в консультациях по Афганистану.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что Москва не планирует предлагать военную помощь Афганистану. По его словам, талибы с соответствующей просьбой не обращались.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

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