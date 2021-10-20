Посол РФ в Афганистане заявил, что говорить о признании «Талибана*» пока преждевременно

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании «Талибана (организация запрещена в России)» пока преждевременно, сообщает РИА «Новости».

Жирнов также отметил, что тема признания нового правительства Афганистана не будет обсуждаться на встрече в Москве.

Ранее стало известно, что Россия организует вывоз своих граждан из Афганистана через аэропорт Кабула.

До этого представители «Талибана» прибыли в Москву для участия в консультациях по Афганистану.

Планируется, что в данных переговорах поучаствуют глава МИД России Сергей Лавров, бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла. Время переговоров в Москве с участием российской стороны неизвестно.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.