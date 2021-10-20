В ООН получили письмо пожаловавшейся на «Миротворец» 12-летней девочки

Офис генсека ООН Антониу Гутерреша получил письмо 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой, в котором она пожаловалась на скандально известный украинский сайт «Миротворец», сообщил РИА «Новости» заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

На вопрос о реакции генсека на письмо и его планах о принятии каких-либо шагов в ответ на обращение девочки, Хак напомнил позицию ООН: она призывает не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях.

Имя Савенковой ранее появилось на сайте «Миротворец» среди лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, после того как в видеообращении к членам Совета Безопасности ООН она призвала не забывать о детях Донбасса, которые имеют права на детство и мирную жизнь.

Как стало известно накануне, Савенкова написала письмо Антониу Гутеррешу, в котором попросила его повлиять на украинское правительство, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта «Миротворец», а сам ресурс был заблокирован.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что копию письма также направили в ЮНИСЕФ.