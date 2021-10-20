Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россия не попала в рейтинг пенсионных систем мира 12:02
Ситуация с коронавирусом в Москве за пять недель ухудшилась на 30% 11:58
Шахматистка Костенюк заявила, что с удовольствием вспоминает год разгара пандемии... 11:58
Бразильский сенат обвиняет Болсонару в массовом убийстве из-за COVID-19 11:56
Госпитализированный с COVID-19 Бабаев рассказал о своем самочувствии 11:56
Анналена Бербок обвинила Россию в «игре в покер» по вопросам... 11:50
Мусэрский прокомментировал свою дисквалификацию 11:49
Врач Коммунарки рассказал, какие пациенты с коронавирусом чаще всего попадают... 11:48
Поставки товаров из Китая в Европу перегрузили железнодорожную сеть России 11:44
В Москве приземлился самолет с неисправностью, выполнявший рейс... 11:40

В ООН получили письмо пожаловавшейся на «Миротворец» 12-летней девочки

close
100%
Денис Жарких/Facebook

Офис генсека ООН Антониу Гутерреша получил письмо 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой, в котором она пожаловалась на скандально известный украинский сайт «Миротворец», сообщил РИА «Новости» заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

На вопрос о реакции генсека на письмо и его планах о принятии каких-либо шагов в ответ на обращение девочки, Хак напомнил позицию ООН: она призывает не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях.

Имя Савенковой ранее появилось на сайте «Миротворец» среди лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, после того как в видеообращении к членам Совета Безопасности ООН она призвала не забывать о детях Донбасса, которые имеют права на детство и мирную жизнь.

Как стало известно накануне, Савенкова написала письмо Антониу Гутеррешу, в котором попросила его повлиять на украинское правительство, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта «Миротворец», а сам ресурс был заблокирован.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что копию письма также направили в ЮНИСЕФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях