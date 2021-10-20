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Депутат Дмитриева поддержала обязательную вакцинацию от COVID-19

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева, единственная не присоединившаяся в VIII созыве ни к одной из фракций, в интервью «Газете.Ru» поддержала обязательную вакцинацию от COVID-19.

«Нужно что-то делать с общественным сознанием. Потому что недопустимо, что у нас есть достаточное количество вакцины, а людей привилось около 40%. Если смертельные случаи среди друзей и знакомых не убеждают, то надо вводить обязательную вакцинацию. Для некоторых профессий — в качестве условия найма на работу», — считает Дмитриева.

Депутат также напомнила, что еще со времен СССР существовал опыт требования обязательных прививок для определенных видов деятельности, например, в общественном питании.

Полный текст интервью Оксаны Дмитриевой читайте на «Газете.Ru».

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